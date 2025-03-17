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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Горячкина сыграет с Цолакиду, Мария Музычук против Чжу Цзиньэр и другие партии

18 марта пройдет четвертый тур женских соревнований в Никосии. Гран-при ФИДЕ Женщины Четвертый этап Никосия, Кипр 4-й тур Начало партий – 16:00 по московскому времени.

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