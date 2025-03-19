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США от военного командования НАТО могут отказаться – NBC News

США от военного командования НАТО могут отказаться – NBC News

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от командования НАТО, которое было исключительно американским со времен военачальника времен Второй мировой войны и послевоенного периода, впоследствии президента Дуайта Эйзенхауэра, сообщает NBC News.

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