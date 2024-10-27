ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сексуализированное насилие

Сексуализированное насилие

Много лет я работаю с женщинами, пострадавшими от сексуального/сексуализированного насилияВ чем разница между этими понятиями? - Сексуальное насилие - это уголовное преступление, подразумевающее половой акт с проникновением против воли.

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Комментарии
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Майя Majesty
Найти и обезвредить🤪
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20 час.
Ольга Гусева
Так происходит от ущербности личности. Лучше уж сразу член прислал. Всё понятно становится. Чтобы зря времени не тратить на неполноценную особь. мне таких жаль становится. Прынцы, блин. Пыль.
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49 мин.

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