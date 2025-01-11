ЗРК «Стрела-10М» в течение месяца уничтожил более 30 БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М» подразделения противовоздушной обороны Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» в течение месяца поразил в небе над Запорожской областью более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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