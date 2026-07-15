The West is unceremoniously interfering in Georgia's affairs because the independent policy of the authorities is perceived as a bone across the throat, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said at a briefing on July 15.
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