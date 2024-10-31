Не прошло и полгода… Госдума принялась, наконец, за дело

Владимир Петросов А никто и не засыпал. Просто эта "вялотекущая мышиная возня" приостановилась потому, что через 2 года перевыборы в ГД и надо как-то уже "встряхнуть с себя оковы". Теперь надо ждать кучу новых законов как из рога изобилия. Причём, один "не нужнее" другого.

ЕИ Елена Иванова Все закончится стихийными самосудами и недалеко до гражданско-религиозной войны, чего наши внешние враги добиваются! А наши внутренние враги - попустительствуют, бездействуют! Народ ором орет!!! Не слышат, не хотят!!!! Это как пожар, спалит всех! Страны БРИКС посмотрят на наш внутренний беспредел и скажут, а чем Россия лучше США! Тот же бардак, как и везде! С кого пример брать!? С Китая!!! Там смертная казнь и жесткая реакция властей на антинародные, коррупционные действия!!! Но Интернет наша власть все же просматривает! Иначе бы ГД так бы и не шевелилась!!! Но эти законы мало дадут эффекта! МАЛО!!! Надо начинать с визового режима, запрета диаспор (ОПГ) и запрета завозить семьи кишлачников!!!