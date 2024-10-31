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Не прошло и полгода… Госдума принялась, наконец, за дело

Не прошло и полгода… Госдума принялась, наконец, за дело

Почти пять месяцев назад писал, что прошло уже почти три месяца (на то время) с момента теракта в «Крокус-сити».

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Комментарии
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Владимир Петросов
А никто и не засыпал. Просто эта &quot;вялотекущая мышиная возня&quot; приостановилась потому, что через 2 года перевыборы в ГД и надо как-то уже &quot;встряхнуть с себя оковы&quot;. Теперь надо ждать кучу новых законов как из рога изобилия. Причём, один &quot;не нужнее&quot; другого.
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3 час.
ЕИ
Елена Иванова
Все закончится стихийными самосудами и недалеко до гражданско-религиозной войны, чего наши внешние враги добиваются! А наши внутренние враги - попустительствуют, бездействуют! Народ ором орет!!! Не слышат, не хотят!!!! Это как пожар, спалит всех! Страны БРИКС посмотрят на наш внутренний беспредел и скажут, а чем Россия лучше США! Тот же бардак, как и везде! С кого пример брать!? С Китая!!! Там смертная казнь и жесткая реакция властей на антинародные, коррупционные действия!!! Но Интернет наша власть все же просматривает! Иначе бы ГД так бы и не шевелилась!!! Но эти законы мало дадут эффекта! МАЛО!!! Надо начинать с визового режима, запрета диаспор (ОПГ) и запрета завозить семьи кишлачников!!!
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2 час.
Игорь Кузнецов
Всё достаточно просто. Есть &quot;подряд&quot; на исполнение работ (в строительстве или ещё где, требуются рабочие руки с различной квалификацией). Рассчитать Фонд з/п для выполнения этих работ и пусть работодатель перечисляет в Фонды (соцстрах, пенсионный и т.д.) взносы с этой суммы. И тогда лучше нанимать тех, кто выполнит работу качественнее. Конечно с &quot;местными&quot; могут быть трудности - их не заставишь перерабатывать как гастарбайтеров.
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1 час.

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