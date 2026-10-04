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Крымская газета

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Без дела не присядешь — богатым будешь: традиции и приметы 4 октября

Без дела не присядешь — богатым будешь: традиции и приметы 4 октября

4 октября православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Кондрата (Кодрата) Афинского (I век) и священномученика Ипатия (Ипатия Ефесского).

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