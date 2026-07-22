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Жанна Болотова: почему дочь советского дипломата и вдова министра навсегда ушла из кино в 47 лет

Жанна Болотова: почему дочь советского дипломата и вдова министра навсегда ушла из кино в 47 лет

Жанна Болотова завершила кинокарьеру на исходе восьмидесятых годов, когда ей было всего 47 лет. Сыграв более тридцати ролей и получив признание с первой же работы, она предпочла уйти в тень и посвятить себя семье.

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