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  • Evgenija Palette
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"Война будет продолжаться": Подоляка не верит в перемирие - есть верный знак, что надежды на него не сбудутся

"Война будет продолжаться": Подоляка не верит в перемирие - есть верный знак, что надежды на него не сбудутся

Военный блогер Юрий Подоляка не верит, что впереди перемирие и финал украинского конфликта. "Война будет продолжаться", - прогнозирует он.

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