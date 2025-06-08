Филиппо заявил о том, что во Франции идет пропагандистская кампания по подготовке к войне с Россией.Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х заявил: во Франции началась пропагандистская кампания.
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