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Царьград

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Флориан Филиппо: во Франции идет кампания с целью начать войну с Россией

Флориан Филиппо: во Франции идет кампания с целью начать войну с Россией

Филиппо заявил о том, что во Франции идет пропагандистская кампания по подготовке к войне с Россией.Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети Х заявил: во Франции началась пропагандистская кампания.

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