Строительство кампуса мирового уровня НГУ идёт с опережением графика

Во время совещания подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Челябинской областях и Республике Башкортостан, отметили значимые достижения.
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