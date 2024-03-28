Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    конечно не Украина заказала теракт, а США с Англией, а базы игил это чвк англосаксов, они их вооружают, обучают и сод...Обозреватель Хофф...
  • Svetlana Kuzmina
    На месте "Крокуса" нужно разбить сквер в память жертв теракта.Дудаев назвал фей...
  • Svetlana Kuzmina
    Вот уж, кто бы помолчал, так это Собчак. Вот она (Собчак), точно настоящий иноагент.Собчак: Признание...

Food Bioscience: темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Food Bioscience: темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Исследователи из университета Мельбурна в Австралии сообщили, что темный шоколад является ценным источником питательных веществ для полезных кишечных бактерий — он способствует улучшению процесса пищеварения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх