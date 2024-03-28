Food Bioscience: темный шоколад поддерживает рост полезных кишечных бактерий

Исследователи из университета Мельбурна в Австралии сообщили, что темный шоколад является ценным источником питательных веществ для полезных кишечных бактерий — он способствует улучшению процесса пищеварения.
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