ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракт в Крыму по заданию украинских спецслужб

В Севастополе Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двоих граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые, по данным ведомства, готовили теракт в Крыму по заданию украинских спецслужб.
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