Пушилин: В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о том, что расположенные на республиканской территории населённые пункта Горловка и Макеевка за суточный период неоднократно оказывались целями атак Вооружённых сил киевского режима.
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