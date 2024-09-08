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Пушилин: В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Пушилин: В ДНР шесть мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о том, что расположенные на республиканской территории населённые пункта Горловка и Макеевка за суточный период неоднократно оказывались целями атак Вооружённых сил киевского режима.

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