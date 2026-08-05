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График приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Позовским Дмитрием Аркадьевичем в АВГУСТЕ 2026 года:

График приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Позовским Дмитрием Аркадьевичем в АВГУСТЕ 2026 года:

График приема граждан руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Позовским Дмитрием Аркадьевичем в АВГУСТЕ 2026 года: - 13 августа 2026 года с 10:30 до 12:00 в следственном отделе по г.

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