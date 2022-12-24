История жизни и подвига майора Андрея Кунакова, рассказанная его вдовой

В боях за освобождение Мариуполя 13 марта в ходе зачистки городской застройки в районе улицы Азовстальская майор Андрей Кунаков вместе с отрядом обнаружил штаб боевиков-нацистов "Азов" (организация признана в России экстремистской и запрещена).