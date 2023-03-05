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«Ювентус» проиграл впервые за 8 матчей – после «Монцы» было 6 побед и ничья

«Ювентус» проиграл впервые за 8 матчей – после «Монцы» было 6 побед и ничья

«Ювентус» прервал серию из 7 матчей без поражений. В 25-м туре Серии А клуб из Турина уступил «Роме» со счетом 0:1.

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