Австралийцы устали от кризиса и хотят жить как в РоссииЖители Австралии всё чаще смотрят в сторону России и ищут у неё пример для подражания, рассказал Роман Дубинин, заместитель председателя Российско-Австралийского содружества.
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Не надо как в России, а то к вам тоже приедут узбеки ,киргизы ,таджики и прочие восточные ребята