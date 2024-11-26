В НАТО заявили о бессмысленности обсуждения «Орешника» с Украиной

В Североатлантическом альянсе не ожидают серьезных итогов от предстоящего экстренного заседания с представителями Украины, где они собираются обсудить последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник».
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