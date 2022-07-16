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Епанчинцев об Аликине: «Один из лучших вратарей КХЛ. Жду от него большого сезона, с выходом на уровень сборной России»

Вадим Епанчинцев назвал Евгения Аликина одним из лучших вратарей КХЛ.  – Что скажете о составе команды? – Видим конкуренцию в линиях, видим потенциал наших игроков.

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