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Гороскоп

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Ignio.com Дева. Еженедельный эротический гороскоп за 23 - 29 сентября

Созерцание обнаженной натуры возбудит вас обоих – как вас, так и вашего партнера. Вот только где ее найти, если от порнографии на сердце тошно, а всю эротику вы уже на сто раз пересмотрели? Смелее в поисках! Почему бы вам не позвонить знакомому художнику? У него наверняка найдется парочка симпатичных моделей, которые захотят вам попозировать….

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