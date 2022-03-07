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В Краснодарском крае полицейские подключают к профилактике IT-мошенничества общественников

В Краснодарском крае полицейские подключают к профилактике IT-мошенничества общественников

В администрации муниципального образования город Новороссийск заместитель начальника полиции Управления МВД России по городу Новороссийску полковник полиции Андрей Воробьев провел рабочую встречу с председателями территориальных общественных самоуправлений.

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