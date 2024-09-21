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На юге Европейской России на следующей неделе ждут разгар бархатного сезона

На юге Европейской России на следующей неделе ждут разгар бархатного сезона

На южных курортах европейской части России ожидается пик бархатного сезона на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд указал: несмотря на заметное понижение температуры воздуха по сравнению с началом второй декады сентября, бархатный сезон продолжится.

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