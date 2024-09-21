На юге Европейской России на следующей неделе ждут разгар бархатного сезона

На южных курортах европейской части России ожидается пик бархатного сезона на следующей неделе. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд указал: несмотря на заметное понижение температуры воздуха по сравнению с началом второй декады сентября, бархатный сезон продолжится.
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