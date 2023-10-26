МИД: Диалог не возобновится, пока Запад не откажется от сдерживания РФ

В рамках выступления на мероприятии ГА Организации Объединённых Наций заместитель представителя Российской Федерации Андрей Белоусов указал на тот факт, что места для возобновления переговорного процесса не будет, пока западные державы не откажутся от политики, которая направлена на то, чтобы сдержать Москву.