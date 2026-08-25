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Директор ЦСКА о покупке Коттона у «Лады»: «Сейчас трудно привезти хороших легионеров из‑за рубежа. Выбор падает на тех, кто адаптирован к КХЛ»

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о подписании контракта с защитником Алексом Коттоном.

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