Путин поручил поддержать бизнес на фоне пандемии

РИАМО - 20 окт. Президент России Владимир Путин согласился с предложением первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и поручил обеспечить меры поддержки бизнеса, которые помогут предпринимателям на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.