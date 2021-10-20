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Путин поручил поддержать бизнес на фоне пандемии

Путин поручил поддержать бизнес на фоне пандемии

РИАМО - 20 окт. Президент России Владимир Путин согласился с предложением первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и поручил обеспечить меры поддержки бизнеса, которые помогут предпринимателям на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

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