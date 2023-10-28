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Израиль нанес удар по командиру ХАМАС

Израиль нанес удар по командиру ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по одному из командиров ХАМАС. По данным израильских военных, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему бригадой военно-морских сил ХАМАС Ратибу Абу Цахибану.

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