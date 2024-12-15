Пусть помнят Вена и Дунай, пусть вспомнят Афины и Салоники Освободительная миссияОсенью 1944-го весь мир был впечатлён успехами советских войск по освобождению Восточной Европы.
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Пусть помнят Вена и Дунай, пусть вспомнят Афины и Салоники Освободительная миссияОсенью 1944-го весь мир был впечатлён успехами советских войск по освобождению Восточной Европы.
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