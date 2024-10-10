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Техножрец для кандидата

Техножрец для кандидата

Илон Маск активно включился в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 6 октября Маск поддержал кандидата от республиканцев на предвыборном митинге в Пенсильвании, а затем сменил аватар в соцсети Х на свою фотографию с узнаваемым лозунгом Трампа MAGA-Make America Great Again «Вернем Америке былое величие».

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