Шестерых студентов МГУ госпитализировали с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор начал эпидрасследование после выявления кишечной инфекции у студентов МГУ.Московское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование после сообщений о массовом выявлении кишечной инфекции у студентов МГУ.
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