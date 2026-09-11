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25 лет теракту 11 сентября: как при атаках на башни офицер спас более 2000 человек

25 лет теракту 11 сентября: как при атаках на башни офицер спас более 2000 человек

Теракт 11 сентября Во время атак 2001 года в США, которые организовала "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещённая на территории РФ), погибло 2977 человек, при этом раненых было около 6300.

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