25 лет теракту 11 сентября: как при атаках на башни офицер спас более 2000 человек

Теракт 11 сентября Во время атак 2001 года в США, которые организовала "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещённая на территории РФ), погибло 2977 человек, при этом раненых было около 6300.
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