Европейское перевооружение направлено против России — эксперт

Перевооружение, продвигаемое в Евросоюзе, направлено против России, этого даже политики не скрывают, высказал мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер 16 марта для РИА Новости.
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