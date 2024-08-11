Месть за Курск уже началась. Медведев назвал фамилию, которая мешает, а олигарх поставил ультиматум Путину

С началом курского вторжения ВСУ Россию всё настойчивее пытаются принудить к "похабному миру". Олигарх Олег Дерипаска назвал СВО "безумием"и фактически поставил ультиматум президенту России Владимиру Путину.
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