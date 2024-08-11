Сила в правде
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Сила в правде

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    Путин приди, Лукашенко защити. Но не рассчитывай наоборот.Беларусь готова, ...
  • Сергей
    Алюминий - государству! Иносранцев в правлении -в бочки с цементом и отпустить в океан с миром!!! А пидараску пустить...Месть за Курск уж...
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    вы видели, чтобы мышь ставила ультиматум коту?Месть за Курск уж...

Месть за Курск уже началась. Медведев назвал фамилию, которая мешает, а олигарх поставил ультиматум Путину

Месть за Курск уже началась. Медведев назвал фамилию, которая мешает, а олигарх поставил ультиматум Путину

С началом курского вторжения ВСУ Россию всё настойчивее пытаются принудить к "похабному миру". Олигарх Олег Дерипаска назвал СВО "безумием"и фактически поставил ультиматум президенту России Владимиру Путину.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
А не прихуел ли накравший миллиарды .Или на него российские законы не действуют .Был бы обыватель-уже за баландой в очереди стоял бы.
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12 час.
Александр Маркитанов
вы видели, чтобы мышь ставила ультиматум коту?
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10 час.
Сергей
Алюминий - государству! Иносранцев в правлении -в бочки с цементом и отпустить в океан с миром!!! А пидараску пустить на колбаску для животных!!!!
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9 час.

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