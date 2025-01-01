День второй, или дом, который построил Джао

﻿﻿Дом, в котором я жил, конечно, не был печально известным «Особняком Чунцина», но он также явно был построен для размещения не самых благополучных элементов и для того, чтобы иметь шанс сбежать во время полицейского рейда – заключение всех четырех сторон , выборочно Лифты, работающие по этажам, дворовые шахты и вертикальные технические шахты, по которым спускаешься, как по лестнице.