Politico: Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты на саммите НАТО в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре.