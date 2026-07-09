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Politico: Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты на саммите НАТО в Анкаре

Politico: Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты на саммите НАТО в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре.

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