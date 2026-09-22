Индекс Мосбиржи вырос на 1,1% в ходе торгов

Наиболее ликвидные акции ВТБ выросли на 2%, Сбербанка и Роснефти — на 0,9%, Газпрома — на 1%. Состав индекса и вес акций пересматриваются ежеквартально.
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