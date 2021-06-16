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Тонны украденного золота в подвалах чиновников. Неужели воровство в нашей стране непобедимо?

Тонны украденного золота в подвалах чиновников. Неужели воровство в нашей стране непобедимо?

Согласно "Повести временных лет", наши предки послали к варягам послов, призывая их править собою. Сказав при этом: "Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет".

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Виктор Пивоваров
Второй раз вижу в инете фото "таможеника" у которого изьяли 18т золота. А вот ФАМИЛИИ.....в КАКОМ управлении служил....не называется...... А што так ????? Все наслышаны о вороватости чинуш . Ну так выкладывайте инфу.....с ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ !!!!!! А так получается....."Путин построил "государство" где крадут ...ВСЕ !!!!! Однако....Арушуков....сидит....Улюкаев....сидит....Белых....сидит....и не только они.....СИДЯТ !
СанСаныч Демченко
Что же желать..коли всё так
СанСаныч Демченко
Что же желать..коли всё так
Александра калинина
Вы предлагаете каждому гражданину заняться расследованием на какие шиши живет богатый сосед? А на фига тогда вся машина полиции и других структур? Они, вообщето, для борьбы в воровством и созданы, только работают как то странно - скажут фас - находят подвалы с золотом, правильно все сказано в статье
Alex Немо
Пусть обратяться к тем кого в свое время ельциноиды от страха за свои кресла выдавили из страны. Я например, если пригласят, приеду чтобы помочь расчистить эти авгиевы конюшни. Но не думаю что у ВВП есть политическая воля пригласить в страну честных людей в правительство. Ему хлопот хватает с теми немногими кто уже есть... С удовольствием бы разобрался с пенсионным фондом и показал что можно с этим сделать, если работать с умом для людей, а не собственных дач на мальдивах...
кормчий
Как только к власти придут либерасты,то вороство сразу прекратится,т. к. будет процветать торговля страной и её ресурсами .
Григорьева Елена
Провокационно как-то звучит. Вроде все правильно изложил, а вывод проталкивает - "давай варягов во власть". Было уже. Сегодняшняя ситуация во многом отголоски 90- х. И нечего на Путина пенять, других людишек в стране маловато, вот и приходится брать то что есть.
Григорьева Елена
Провокационно как-то звучит. Вроде все правильно изложил, а вывод проталкивает - "давай варягов во власть". Было уже. Сегодняшняя ситуация во многом отголоски 90- х. И нечего на Путина пенять, других людишек в стране маловато, вот и приходится брать то что есть.
valentina sergeeva
Не обошёлся-таки автор без подстрекательства. Но расстрелять коллекционеров золота хочется. Да и вопрос правомерный: так почему же ФСБ, зная про "хобби" всех этих служителей без чести и достоинства, не хватает за руку вовремя?! Похоже, надо заводить дела на всех "слуг народа", сразу, с первого дня, как только вступят в должность. Ммда.... А потом на тех, кто их контролирует. И так по цепочке. И всё равно не факт, что искоренят коррупцию. Всё потому, что не служить они все туда покупают себе "проползные" билеты кандидатов, а - наживаться. Слушайте, а может, ФСБ ждут, когда кубышечки до горлышка наполнятся?.. Самим-то, на государственном уровне, уже как-то неудобно народ обирать? А тут - и пушок на другом рыльце, и кубышка, где надо! Может, так?..
Aлексей Бурдин
не тупите-власть с такими-вот и не сажают своих
valentina sergeeva
Хорошо, я не буду "тупить", а Вы - хамить, тем более, женщинам. Идёт?
Aлексей Бурдин
это тоже плохо признаю
Alex Немо
Igor
В какой стороне - то Китай хоть знаешь?
Alex Немо
В отличии от вас я учился в советской школе и знаю, судя по вашему комментарию, куда больше чем вы. Поптыка унизить собеседника учтена. Первая и последняя. После этого просто блокирую идиотов.
Igor
Ну во-первых - "знаю куда больше чем вы" не имея представления о собеседнике и " в отличие от вас я учился в советской школе",уже полная глупость. Во-вторых - от вашей блокировки количество гемоглобина у меня в крови не уменьшится.
Alex Немо
Так тому и быть. Удачи в жизни.
Igor
Аlex Heмо. Что изменилось?) Школяры такие "оригинальные" баннеры вывешивают.
Natali
Разница в том что один е..т а другой только дарзнится. Он тебя на место поставил, а ты как сявка, как тявкал так и тявкаешь.

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