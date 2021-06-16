Тонны украденного золота в подвалах чиновников. Неужели воровство в нашей стране непобедимо?

Согласно "Повести временных лет", наши предки послали к варягам послов, призывая их править собою. Сказав при этом: "Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет".
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