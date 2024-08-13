Global Times: мировой спорт стал ареной соперничества Китая и США

США и Китай жестко конкурируют почти во всех сферах, и мировой спорт стал одной из арен их соперничества, заявил профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета в КНР Шэнь И в интервью, опубликованном 12 августа газетой Global Times.
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