Global Times: мировой спорт стал ареной соперничества Китая и США

США и Китай жестко конкурируют почти во всех сферах, и мировой спорт стал одной из арен их соперничества, заявил профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета в КНР Шэнь И в интервью, опубликованном 12 августа газетой Global Times.