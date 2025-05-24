Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Массовый набег мигрантов кардинально меняет страну: иностранцы ненавидят Россию и переделывают ее под себя

Рашид Мухтаев, профессор РГГУ и доктор политических наук, раскрывает недостоверность официальных данных о миграционных процессах, отмечая, что статистика часто не учитывает лиц, получивших российское гражданство, а это значительная цифра.

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