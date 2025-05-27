Кеннеди-младший обсудил с Милеем альтернативу ВОЗ

Соединенные Штаты и Аргентина ведут переговоры о создании альтернативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший после встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем .
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