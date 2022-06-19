«ПСЖ» не может согласовать с «Ниццей» отступные за Гальтье

«ПСЖ» по-прежнему хочет назначить Кристофа Гальтье новым главным тренером. «Ницца» потребовала за 55-летнего француза отступные, но парижский клуб счел сумму завышенной.
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