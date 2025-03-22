Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо быть такими идиотами чтобы в страну специально врагов и вредителей завозить или способствовать завозу  под видом...В Питере мигранты...
  • Виктор Шилин
    Ждем новых Корстонов , спасибо честнейшим служителя миграционной службы.В Питере мигранты...
  • людмила
    Не согласна.Сын Олега Табаков...

Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Арестович: Буданов готовил план подрыва всех украинских АЭС Алексей Арестович. Фото: кадр из видео. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признался, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) готовил план подрыва всех атомных электростанций страны, чтобы погибнуть, но нанести непоправимый ущерб России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх