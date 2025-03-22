Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Арестович: Буданов готовил план подрыва всех украинских АЭС Алексей Арестович. Фото: кадр из видео. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признался, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) готовил план подрыва всех атомных электростанций страны, чтобы погибнуть, но нанести непоправимый ущерб России.
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