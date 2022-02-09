Политика как она есть

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Культура - это ограничения и цензура, а не "беспредел свободы".

Культура - это ограничения и цензура, а не "беспредел свободы".

Новая кляуза от подписантов, теперь против цензуры в культуре и планируемых ограничениях. Поговорим обо всём предметно, но начать я бы хотела с монолога Хазанова (в образе Раневской), который он произнёс на юбилее Галины Волчек в "Современнике".

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