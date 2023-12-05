Как «Движение первых» социализирует молодежь: «Детство – это не подготовка к жизни, а сама жизнь»

В Петербурге в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина 5 декабря начала работу Первая международная научно-практическая конференция «Детское движение как социальный институт воспитания: история, теория, практика, перспективы».
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