Свыше 100 схронов с оружием и беоприпасами обнаружено в Казахстане

Полицией выявлено более 100 схронов и тайников с боеприпасами и оружием. На сайте Polisia.kz сообщается, что в ходе спецопераций на территории Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержали и привлекли к уголовной ответственности более 1000 лиц, в том числе сторонников деструктивных течений, лидеров и участников организованных преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января.