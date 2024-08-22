Латвия запретила въезд обругавшему Галкина блогеру Винклеру

Латвийские власти решили запретить въезд блогеру Максиму Винклеру, нецензурно высказавшемуся в адрес юмориста Максима Галкина* во время концерта в Юрмале, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
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