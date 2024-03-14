Астроном Сурдин: жители России не увидят лунное затмение 25 марта

Жители России не смогут увидеть первое в 2024 году лунное затмение, которое произойдет 25 марта. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.
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