Астроном Сурдин: жители России не увидят лунное затмение 25 марта

Жители России не смогут увидеть первое в 2024 году лунное затмение, которое произойдет 25 марта. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.