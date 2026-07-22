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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В РФ выросла стоимость минимального месячного продуктового набора

В РФ выросла стоимость минимального месячного продуктового набора

Средняя цена минимальной корзины уже превысила восемь тысяч рублей, а в отдельных регионах сумма вдвое выше С начала текущего года в России наблюдается рост стоимости минимальной месячной корзины продуктов, который составил 7,9%, информирует ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза.

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