В РФ выросла стоимость минимального месячного продуктового набора

Средняя цена минимальной корзины уже превысила восемь тысяч рублей, а в отдельных регионах сумма вдвое выше С начала текущего года в России наблюдается рост стоимости минимальной месячной корзины продуктов, который составил 7,9%, информирует ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза.
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