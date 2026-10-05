Зеленский отверг новый «план войны» генерала Драпатого

Генерал без армии: главком Драпатый сочинил «план войны», но Зеленский боится его утвердить.В Киеве опять рисуют стрелочки на картах и усиленно делают вид, что контролируют ситуацию.
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