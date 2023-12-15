«Наконец-то полезный законопроект»: Любителей скручивать пробег ждут очень плохие новости

В сети время от времени появляется информация о том, что пора бы уже разобраться с серыми дилерами и перекупщиками подержанных автомобилей, которые намеренно обманывают новых владельцев, занижая реальные показания одометра, проще говоря — скручивают пробег.
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